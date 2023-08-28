На дороге Агдам – Ханкенди российские миротворцы перед своим постом натянули колючую проволоку и установили дорожные шипы, чтобы воспрепятствовать движению гуманитарной помощи, отправленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца из Баку для жителей Ханкенди.

В среду, 30 августа, генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев заявил журналистам, что российским миротворцам вручен сертификат качества отправленных из Баку в Ханкенди мучных изделий. «В настоящее время мы находимся в режиме ожидания, пока нет каких-либо изменений», - сказал он.

Отметим, что во вторник, 29 августа, Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило гуманитарную помощь проживающим в Карабахе лицам армянской национальности. В частности, из Баку были отправлены два грузовика с 40 тоннами мучной продукции. Вечером того же дня автоколонна въехала на дорогу Агдам – Ханкенди. Джейхун Мирзоев заявил, что решение вопроса в связи с пропуском миротворцами гуманитарного груза займет время. Сотрудники общества провели ночь в палатках на дороге Агдам – Ханкенди.