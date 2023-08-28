Иранцы предстанут перед ленкоранским судом

Завершилось предварительное следствие по делу граждан Ирана Бадали Резы и Мехди Гафарзаде, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу переданы в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Нахида Гусейнова, подготовительное заседание назначено на 6 сентября.

9 декабря прошлого года в результате совместных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД и Государственной пограничной службы, были задержаны жители Ирана Бадали Реза и Мехди Гафарзаде.

При личном досмотре у них обнаружено 5 кг марихуаны, 360 психотропных таблеток, 60 г кокаина и нож.

В отношении граждан Ирана было выдвинуто обвинение по статье 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере).