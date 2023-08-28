Президент РФ Владимир Путин лично внес инициативу об изображении Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов. Об этом российским СМИ сказал первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

«Владимир Путин лично инициировал вынесение Крымского моста на обложку нового учебника по истории», — заявил Гаспарян.

По его словам, в 2021 году во время разработки учебника по истории Путин спрашивал, будет ли в пособии фигурировать Крымский мост. Тогда президент удивился, что изображения моста нет. Теперь же на новых учебниках мост будет вынесен на обложку в качестве символа гордости России.