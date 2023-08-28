Орбан усомнился, что Крым вернется в состав Украины

Представления о возможности забрать у России Крым полностью нереалистичны и не отличаются мудростью. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

В ответ Виктор Орбан заявил, что если бы он был на месте Джо Байдена или возглавлял НАТО, его первым шагом было бы немедленное заключение мира. Венгерский лидер также сказал, что позвал бы обратно Трампа. Он выразил мнение, что решение о прекращении конфликта в Украине зависит от воли США. Орбан подчеркнул, что без поддержки Запада, особенно США, украинцы «неконкурентоспособны» в этой войне и что воля украинцев не имеет решающего значения.

«Если не будет денег и не будет оборудования от Запада, и особенно от США, то война закончится. Решение в ваших руках, в руках вашего президента. Вы решите это, США, никто другой не сможет это сделать», — заявил Орбан.