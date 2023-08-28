Турция снизила импорт газа из России

Турция в июне 2023 года снизила импорт российского газа на 58%, до 707,5 миллиона кубометров в годовом выражении, следует из данных турецкой статистики ведомства по регулированию энергорынка EPDK. Об этом сообщает Reuters.

В январе-июне импорт газа из РФ сократился на 28,6% до 9,09 миллиарда кубометров.

Российский «Газпром» является единственным поставщиком трубопроводного газа в Турцию. С начала года концерн не раскрывает данные экспорта, в том числе по странам.

В 2021 году «Газпром» поставил в Турцию порядка 26,3 миллиарда кубометров, в 2022 году экспорт в этот регион, по статистическим турецким данным, снизился до 21,6 миллиарда кубометров.