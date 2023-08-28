Омбудсмен разочарована Красным Крестом

В сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (МККК) была проделана большая работа по получению информации о пропавших без вести азербайджанцах, но ожидаемый результат не был достигнут, говорится в отчете уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабиной Алиевой относительно азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабах ской войны.

"Члены семей пропавших без вести азербайджанцев, которых насчитывается около четырех тысяч, живут так уже почти 30 лет. Есть семьи, в которых сразу несколько человек пропали без вести одновременно", - говорится в отчете.

Сабина Алиева также напоминает о бесчеловечном отношении к азербайджанцам, взятым в плен во время оккупации территорий Азербайджана.

Отметим, что омбудсмен подготовила отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Отчет адресован соответствующим международным организациям по случаю 30 августа - Международного дня жертв насильственных исчезновений.

Основной целью данного отчета является доведение до сведения международной общественности вопроса о судьбе около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев, обеспечение предоставления информации о них, а также обращений их семей.