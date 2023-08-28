Сербия может стать «троянским конем» России в случае вступления в Евросоюз. Так считает эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге. Об этом она рассказала телеканалу CNN.

«Предполагаю, что, если мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС с таким правительством, мы практически введем в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице Орбана», — заявила Руге.

По ее словам, Сербия не стала присоединяться к антироссийским санкциям, ссылаясь на защиту своих интересов в регионе. Руге рассказала, что Евросоюз предпринял попытку разобщить Белград и Москву, дав Сербии надежду на скорейшее вступление в Евросоюз.