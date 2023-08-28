СБУ ударила по «кадыровцам» и коллаборантам

Согласно информации от источника в спецслужбе, украинские беспилотники атаковали место сбора коллаборантов, насчитывавших более 30 человек, под охраной российских военных, включая «кадыровцев». Они планировали раздать избирательные бюллетени и кабинки для голосования. Однако СБУ с помощью ударных дронов прервала их планы.

Атака была осуществлена в несколько волн. Полные последствия инцидента пока еще предстоит оценить, но известно, что многие из присутствовавших получили ранения, сообщил УНИАН источник в спецслужбе.

Источник подчеркнул, что успешная операция СБУ послужила дополнительным предупреждением для всех, кто сотрудничает с Россией, указывая на опасность для их жизни и здоровья.