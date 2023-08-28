Бои между курдами и арабами в Сирии

Представители арабских племен вступили в столкновение с поддерживаемыми США курдскими боевиками в нескольких районах восточной Сирии во вторник, в результате чего по меньшей мере 10 человек погибли. Как передает The New Arab, об этом сообщили активисты сирийской оппозиции и проправительственные СМИ.

Столкновение стало одним из самых жестоких за последние годы в регионе вдоль границы с Ираком, где с 2015 года базируются сотни американских военнослужащих для оказания помощи в борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ).

Бои вспыхнули в понедельник, на следующий день после того, как поддерживаемые США и возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы» (SDF) задержали командира бывшей союзнической группировки Ахмада аль-Халиля, известного как Абу Хавла, и нескольких других членов Военного совета Дейр-эз-Зора. Командир фракции был задержан после того, как представителей группировки пригласили на встречу в городе Хасаке.

Некоторые представители арабских племен Дейр-эз-Зора возмутились задержанием Ахмада аль-Халиля.

Ахмад аль-Халиль возглавляет Военный совет Дейр-эз-Зора, который был в союзе с SDF в их многолетней борьбе против ИГ в Сирии.