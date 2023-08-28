Суренянц: Дорога Агдам – Ханкенди будет открыта
К сожалению, среди всех международных субъектов есть единое мнение о том, что Агдамская дорога и Лачинская дорога должны открываться параллельно, написал в своем Facebook председатель партии «Демократическая альтернатива» Сурен Суренянц.
«Такое впечатление от телефонного разговора Макрона-Алиева, американского молчания, поведения российских миротворцев. Это реальность», - написал Суренянц.
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