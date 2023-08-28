В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 17-летним жителем Агстафинского района Юсифом Ахмедовым, обвиняемом в убийстве 14-летнего подростка.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 29 марта этого года днем в поселке Пойлу Агстафинского района. Тело Дж.Б. было обнаружено в поселке на железнодорожной станции. Вначале следователи решили, что подростка сбил поезд, но позже на его теле обнаружили ножевые ранения.

Обвиняемый Ахмедов в своих показаниях заявил, что 14 лет назад потерял отца. Его мать проживает в Грузии, а он сам – в Агстафе. С покойным Ахмедова связывали дальние родственные связи, между ними не было вражды и неприязни.

«До инцидента я помогал отцу Дж. с ремонтом их дома в Пойлу и за это не брал денег. Я не раз делал замечания Дж. за ослушание родителей. Из-за этого мы порой конфликтовали», - заявил в своих показаниях подсудимый, добавив, что совершил убийство в пылу очередного спора: убивать своего родственника Ахмедов изначально не планировал.

Юсифа Ахмедова приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы в исправительном учреждении общего режима.