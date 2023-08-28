Венгрия пригрозила косо глядящим на ее газопровод

Венгрия будет рассматривать нарушение маршрутов газовых поставок в страну как повод для начала войны. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

В интервью телеведущему лидер Венгрии напомнил, что Будапешт сразу квалифицировал вывод из строя «Северного потока» как террористический акт, а отсутствие столь же жесткой реакции со стороны Германии назвал «проявлением дефицита суверенитета».

«Мы, венгры, немедленно дали понять, что есть другой трубопровод — не «Северный поток», а южный поток, по которому газ поступает из России по южному коридору — Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — сказал Орбан.

Венгерский премьер призвал отказаться от подобных замыслов. «Возможно, вы можете это сделать это с немцами, но вы не можете сделать это с этим регионом», — подчеркнул он.