Модернизированный азербайджанский Су-25 на фестивале TEKNOFEST фото
На фестивале TEKNOFEST в Анкаре был представлен азербайджанский истребитель Су-25. Об этом сообщает издание GDH.
Как отмечает издание, сегодня в Анкаре проходит фестиваль TEKNOFEST, организованный в честь столетия образования Турецкой Республики.
Сообщается, что церемония подписания контракта по проекту модернизации Су-25 (Лачин) между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией TUSAŞ состоялась 26 июля в Стамбуле в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23.