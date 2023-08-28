В Кыргызстане освободили бойца, воевавшего за Россию в Украине
Верховный суд Кыргызстана отменил приговор Аскара Кубанычбек уулу, который был осужден за участие во вторжении России в Украину, сообщает издание Kloop.
Сегодня Верховный суд Кыргызстана принял решение об освобождении из тюрьмы Аскара Кубанычбек уулу, отбывавшего 10-летний срок за участие в российском вторжении в Украину.
Ранее Кубанычбек уулу обращался к российским властям с просьбой о помощи, а также просил о содействии в получении гражданства России. Мария Захарова подтвердила, что идет работа по предоставлению ему российского паспорта.