В Кыргызстане освободили бойца, воевавшего за Россию в Украине

Сегодня Верховный суд Кыргызстана принял решение об освобождении из тюрьмы Аскара Кубанычбек уулу, отбывавшего 10-летний срок за участие в российском вторжении в Украину.

Ранее Кубанычбек уулу обращался к российским властям с просьбой о помощи, а также просил о содействии в получении гражданства России. Мария Захарова подтвердила, что идет работа по предоставлению ему российского паспорта.