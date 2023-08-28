Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) накануне объявил о своем решении отклонить очередное обращение правительства Армении об указании правительству Азербайджана временных обеспечительных мер в отношении Вагифа Хачатряна, обвиняемого в совершении преступлений против человечности на территории Азербайджанской Республики. Об этом рассказал haqqin.az полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

По уточненной информации, власти Армении направили запрос в ЕСПЧ о применении временных мер в соответствии со статьей 39 Регламента суда, которая уполномочивает Суд оказывать временные обеспечительные меры в случаях наличия неизбежного риска нанесения непоправимого ущерба правам человека.

Таким образом, представленная правительством Азербайджана информация об отсутствии каких-либо обстоятельств, угрожающих обеспечению прав вышеуказанного лица, была принята Европейским судом.

Ч.Аскеров отметил, что ЕСПЧ в очередной раз за последние месяцы отказывает правительству Армении в указании временных мер правительству Азербайджана.

В июне этого года ЕСПЧ на основании информации, представленной правительством Азербайджана, отклонил запрос Армении, касающийся военнослужащих вооруженных сил Армении А.Овагимяна и К.Газаряна, задержанных на территории Азербайджана по обвинению в диверсии на государственной границе Азербайджана.

В июле Европейский суд отказался указывать правительству Азербайджана на «необходимость устранения препятствий для движения транспорта» на Лачинской дороге.

В августе ходатайство правительства Армении, касавшееся Р.Бегларяна, задержанного по обвинению в незаконном пересечении границы Азербайджанской Республики, также было отклонено.