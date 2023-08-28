США передали собак Азербайджану

Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute) передал Азербайджану еще шесть собак-саперов, сообщает посольство США в Баку на своей странице в Facebook.

«В Азербайджан прибыли еще шесть собак-саперов, подаренных финансируемой США неправительственной организацией Marshall Legacy Institute.

Данная партия (прибывшая в Азербайджан) является особенной, потому что Институт наследия Маршала уже передал 300 собак-саперов странам, пострадавшим от наземных мин. При этом 81 из них была отправлена в Азербайджан», - говорится в публикации.