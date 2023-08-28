Коллегия взялась и за Зибейду Садыгову

В Коллегию адвокатов поступила жалоба на адвоката Зибейду Садыгову. Об этом сообщила сама адвокат на своей странице в Facebook.

По словам Садыговой, на днях ей позвонили из Коллегии адвокатов и пригласили на заседание президиума, которое должно состояться в пятницу, 1 сентября, в связи с чьей-то жалобой: «Какой-то депутат пишет статью об адвокатах, занимающихся правами человека. После публикации статьи суть ее стала ясна. Мне позвонили из Коллегии адвокатов, пригласили на заседание президиума. На вопрос, в чем причина созыва заседания, сказали, что в отношении меня есть жалоба. Когда же я захотела ознакомиться с содержанием жалобы, мне ответили, что я могу забрать ее в коллегии. До заседания осталось два дня, и только сейчас сообщают, что в отношении меня хотят принять дисциплинарные меры. Что происходит, настала моя очередь...?»

Отметим, что на прошедшем ранее заседании президиума Коллегии адвокатов было принято решение о прекращении адвокатской деятельности Эльчина Садыгова и еще двух адвокатов, обращении в суд в связи с их исключением из состава Коллегии адвокатов.