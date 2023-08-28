Кремль о перевороте в Габоне
Ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за происходящими там событиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - прокомментировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о событиях в этой стране, и о том, есть ли в Москве "озабоченность нарастанием конфликтов на Африканском континенте".