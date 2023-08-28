Украинцы прорвали «линию Суровикина»
Украинская армия сумела прорвать фортификационные укрепления, известные как «линия Суровикина», вблизи недавно освобожденного села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке на своей странице в Х (ранее Twitter).
«Во вторник Вооруженные силы Украины начали наступление в направлении села Вербовое, преодолевая препятствия в виде бетонных «зубов дракона». В результате боевых действий украинским войскам удалось прорвать эту оборонительную линию», - заявил аналитик.
По данным Рёпке, также в этом районе ВСУ продвинулись на восток на 2 километра от села Новопрокоповка.
#Breaking #NewsMap— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 30, 2023
The Ukrainian army breached the main Russian defense “Surovikin line” and is about to reach the village of #Verbove in Zaporizhzhiaj oblast.
Meaning the “dragon teeth” held back Ukrainian soldiers for about 24 hours. pic.twitter.com/eGTxcaLxDL