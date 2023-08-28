Украинцы прорвали «линию Суровикина»

Украинская армия сумела прорвать фортификационные укрепления, известные как «линия Суровикина», вблизи недавно освобожденного села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке на своей странице в Х (ранее Twitter).

«Во вторник Вооруженные силы Украины начали наступление в направлении села Вербовое, преодолевая препятствия в виде бетонных «зубов дракона». В результате боевых действий украинским войскам удалось прорвать эту оборонительную линию», - заявил аналитик.

По данным Рёпке, также в этом районе ВСУ продвинулись на восток на 2 километра от села Новопрокоповка.