Индийский генерал прилетел в Армению

Делегация Индии во главе с командиром Колледжа национальной обороны Индии генерал-лейтенантом Сукрити Синх Дахией находится в Армении.

Согласно сообщению армянских СМИ, уже состоялась встреча индийской делегации с министром обороны Суреном Папикяном, где были обсуждены реформы в армянской армии и сотрудничество с Индией.

Министр обороны Армении рассказал о ходе и перспективах армяно-индийского военного сотрудничества, ответил на вопросы относительно региональной безопасности.