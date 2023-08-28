Захарова призвала Францию считаться с позицией Азербайджана

В своих посреднических усилиях по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Франция должна учитывать позиции обеих сторон. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Россия приветствует любые инициативы, не противоречащие ее собственным усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и которые не подрывают эти усилия.

Вместе с тем она отметила, что действия Франции в этом направлении Москве хорошо известны.

Захарова также подчеркнула важность учета позиций обеих сторон, то есть Армении и Азербайджана, в рамках посреднических усилий. Она отметила, что без учета этих позиций нельзя рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации, которая, по ее словам, «и так разогрета».

Взвешенная позиция, по словам Захаровой, является неотъемлемой частью любого посредничества.