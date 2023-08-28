Оплата парковки стала быстрее с Bakcell

Компания Bakcell создала возможность быстрой оплаты парковки для своих абонентов. Так, абоненты смогут оплачивать парковку со своего мобильного баланса. Активация и деактивация услуги будет осуществляться при помощи бесплатного SMS. Цены за парковку начинаются с 0.30 AZN согласно установленным тарифам.

Парковочное время начинается с того момента, как только абоненты отправят SMS с регистрационным знаком и номером парковочного места на короткий номер 1181. Выезжая с парковки, достаточно написать и отправить SMS с текстом stop на короткий номер 1181.

Корпоративные абоненты смогут проводить оплату посредством приложения AzParking.

Компания Bakcell в настоящее время проводит масштабную кампанию под лозунгом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».

Напоминаем, что компания входит в состав NEQSOL Holding.