Тахмазов требовал от дяди вернуть долг и оказался за решеткой

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 34-летним жителем этого района Рамином Тахмазовым, обвиняемым в покушении на убийство своего пожилого дяди.

Как сообщает haqqin.az, Рамин Тахмазов узнал, что его двоюродный брат Анар Руфиев много лет назад одолжил у его матери Кямали Тахмазовой 5 тысяч долларов и не вернул. Это, по его словам, стало причиной самоубийства женщины.

За последние три года Тахмазов неоднократно просил как Руфиева, так и своего дядю Ильтифата Руфиева вернуть долг, причем в трехкратном размере с учетом инфляции, но те отказывались и все отрицали.

Когда 73-летний мужчина в очередной раз ответил племяннику отказом, Тахмазов разозлился и напал на родственника, нанеся последнему ножевые удары. Затем мужчина ушел с места происшествия, решив, что Руфиев мертв. Однако тот выжил: врачи спасли ему жизнь.

В суде Тахмазов рассказал, что много лет мечтал отомстить дяде и его племяннику, и что преступление спланировал заранее.

Потерпевший Ильтифат Руфиев в своем показании заявил, что ни он, ни его сын не брали денег у Кямали, и что не знает причину ее самоубийства. После этого попросил суд смягчить наказание племяннику, так как он простил его и не имеет никаких претензий.

Рамина Тахмазова приговорили к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.