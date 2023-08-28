Россия отвечает на украинские успехи ядерными угрозами

После того как Киев официально признал освобождение населенного пункта Работино в Запорожской области, российские чиновники и пропагандисты усилили поток угроз применения ядерного оружия против Украины, пишет издание Newsweek.

В частности, депутат российской Госдумы и бывший военный командир Андрей Гурулев на государственном телевидении заявил, что этот район является "идеальным местом для применения тактического ядерного оружия".

Пропагандист Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия-1" заявил, что Россия должна нанести удар, поскольку этого не ожидают.

"Как только они официально поставят (F-16), мы наносим удар тактическим ядерным оружием. Они убеждены, что мы этого не сделаем. Вот почему это нужно сделать", - говорит он.

Кроме того, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов напомнил, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, назвав это ответом на "агрессивное поведение своих западных соседей".

Ядерные угрозы также усилились со стороны заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, отмечает издание.