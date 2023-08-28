Состоятся учения «Баку-2023»

В период с 6 по 8 сентября 2023 года в столице Азербайджана Баку состоится второе заседание министров, ответственных за управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями из числа стран-членов и наблюдателей Организации Тюркских Государств (ОТГ). Это мероприятие организовано Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

В ходе заседания планируется участие высших представителей компетентных государственных органов по борьбе с чрезвычайными ситуациями из числа стран-членов и наблюдателей ОТГ.

Также в рамках мероприятия планируется проведение международных учений «Баку-2023». В учениях предусматривается участие спасательных сил соответствующих ведомств государств-членов ОТГ по управлению чрезвычайными ситуациями.