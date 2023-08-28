А Россия все о трехсторонних договоренностях

Трехсторонние договоренности необходимо выполнять, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Выполнение договоренностей - это и есть гарантия. Если о чем-то договорились, тем более скрепили подписями на высшем уровне, то это надо реализовывать, а не заниматься толкованием, придумыванием, привлечением третьих сторон.

И даже уже не третьих, а каких-то пятых и десятых. Есть договоренности, их нужно выполнять. Это и есть гарантия. Как только начинается нечистоплотность в реализации договоренности, тут уже не до гарантий", - заявила Захарова.