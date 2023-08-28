В Кыргызстане сворачивают TikTok

Власти Кыргызстана приняли решение прекратить деятельность TikTok на территории республики. О принятом решении сообщило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана.

Как утверждают в Минкультуры, участились обращения от ряда неправительственных организаций относительно вредного воздействия социальной сети TikTok на психическое развитие и здоровье детей.

«Отмечается, что TikTok погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется, и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Минкультуры провело мониторинг контента данной социальной сети, в ходе которой установило, что «со стороны платформы отсутствуют ограничения доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также нет функций контроля за возрастной категорией при доступе к информации TikTok».

Решение направлено в Минцифры для дальнейшей реализации в рамках законодательства страны.