МИД Украины потроллил Орбана

Украина не торгует своими территориями, а Российская Федерация обязательно понесет наказание за причиненное в Украине зло, написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook в ответ на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Запад должен заключить соглашение с президентом России по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членства Украины в НАТО.

"На самом деле мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательной позиции венгерского премьера.

Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", - написал Николенко.