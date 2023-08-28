Таджикистан перенимает опыт Азербайджана

Делегация из Таджикистана посетила Азербайджан с целью обмена опытом в сфере образования. Таджикистан внедряет совершенно новое международное исследование PISA, заявила национальный менеджер проекта PISA Таджикистана Лола Мансурова.

По ее словам, их страна впервые включилась в международное исследование, в отличие от Азербайджана, который имеет большой опыт в данной сфере.

По словам Л.Мансуровой, их делегация в составе 11 представителей сферы образования Таджикистана уже провела ряд встреч, на которых азербайджанские коллеги поделились с ними своим опытом и необходимыми материалами.

Основной целью визита делегации было обменяться знаниями и опытом в области образования. Лола Мансурова отметила, что Азербайджан давно занимается разработкой и внедрением инноваций в образовательную сферу. Она выразила впечатление от посещения инновационного центра STEAM, который предоставил делегации множество передовых образовательных решений и технологий.

«В центре имеется абсолютно все — передовые цифровые технологии и оборудование, чтобы ребенок был готов к новому миру», — сообщила Мансурова.

Лола Мансурова подчеркнула, что их планы включают адаптацию полученных знаний и опыта для улучшения образовательной системы Таджикистана, включая возможное открытие аналогичного инновационного центра STEAM для подготовки молодежи к современному миру.