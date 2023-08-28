Белорусы конфликтуют с «вагнеровцами»

В Беларуси усиливается конфликт между наемниками из ЧВК «Вагнер» и представителями МВД на полигоне Воловщина.

Отмечается, что основной причиной конфликта является тюремное прошлое наемников ЧВК. Силовики отказываются работать с бывшими заключенными и преступниками.

«А кровавый подход к выполнению задач, которому учат белорусов, пугает даже самых жестких силовиков», - говорится в сообщении.