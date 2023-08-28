«Необходимо внимательно относиться к каждому случаю кашля» Эксперт Минздрава
В 90 процентах случаев рак легких связан с потреблением табака. Как передает haqqin.az, об этом сообщила директор Научно-исследовательского института болезней легких Ирада Ахундова. Она поделилась этой информацией в ходе прямой трансляции на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram.
Ирада Ахундова подчеркнула, что пациентам, страдающим раком легких, рекомендуется избегать употребления табачных изделий.
Директор также отметила, что для своевременного выявления туберкулеза необходимо внимательно относиться к каждому случаю кашля у пациентов. По ее словам, чтобы туберкулез был обнаружен вовремя, врач должен рассматривать каждого кашляющего пациента как потенциального больного туберкулезом.
Она подчеркнула, что туберкулез является излечимым заболеванием, однако важно проводить обследования и следить за своим здоровьем, особенно для лиц, входящих в группы риска, например, женщин, которым проводили искусственное оплодотворение.
«Эти люди должны обязательно пройти обследование на туберкулез. Потому что их иммунная система ослаблена», — сказала специалист.