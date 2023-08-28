Ирада Ахундова подчеркнула, что пациентам, страдающим раком легких, рекомендуется избегать употребления табачных изделий.

Директор также отметила, что для своевременного выявления туберкулеза необходимо внимательно относиться к каждому случаю кашля у пациентов. По ее словам, чтобы туберкулез был обнаружен вовремя, врач должен рассматривать каждого кашляющего пациента как потенциального больного туберкулезом.

Она подчеркнула, что туберкулез является излечимым заболеванием, однако важно проводить обследования и следить за своим здоровьем, особенно для лиц, входящих в группы риска, например, женщин, которым проводили искусственное оплодотворение.

«Эти люди должны обязательно пройти обследование на туберкулез. Потому что их иммунная система ослаблена», — сказала специалист.