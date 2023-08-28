AZAL и Фонд YAŞAT подписали соглашение о сотрудничестве
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) и Фонд YAŞAT подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
Документ подписан 30 августа первым вице-президентом ЗАО AZAL Самиром Рзаевым и главой Фонда YAŞAT, ветераном Карабахской войны Эльвином Гусейновым.
Данный документ о сотрудничестве предусматривает поддержку авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» социальных проектов Фонда.
В рамках социальной ответственности это сотрудничество внесет реальный вклад в улучшение качества жизни соответствующей категории лиц со стороны AZAL и Фонда YAŞAT.