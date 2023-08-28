Захарова: Без участия России...

Речи о зерновой сделке без участия России идти не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без РФ оно работать не может. Это невозможно физически. Если речь идет о каких-то других соглашениях, в которых Россия не участвует, тогда надо об этом так и писать", – сказала Захарова.

По ее словам, зерновая сделка будет одной из тем обсуждения на предстоящих в Москве переговорах Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана.