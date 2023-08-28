Председатель «Азеришыг» принял граждан в Евлахе ФОТО
Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял граждан в Евлахе.
Прием состоялся 30 августа в 10:00, на него пришли жители Евлахского и Уджарского районов.
В ходе приема были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».
Граждане выразили благодарность президенту Азербайджана за внимание и заботу, проявленные в связи с приемом в регионах.