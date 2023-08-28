Наказаны загрязнители природных водоемов

Главное управление общественной безопасности Министерства внутренних дел и Министерство экологии и природных ресурсов провели мероприятия в Лерике. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе мероприятий были выявлены факты сброса сточных вод в природные водоемы, нарушения правил охраны водных объектов и незаконной поставки древесины.

Как сообщили в Ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, в связи с выявленными фактами в отношении 4 должностных лиц и 1 физического лица, нарушивших требования статей 264.0.1 (эксплуатация предприятий, коммунальных и иных объектов, не имеющих установок и оборудования, препятствующих загрязнению, засорению водных объектов и вредному воздействию вод) и 252 (нарушение правил использования лесопильного фонда, поставок древесины) Кодекса Азербайджана об административных проступках, были применены меры административного взыскания.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.