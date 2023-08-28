Фархади на мотопараплане продавал наркотики фото
Гражданин Ирана Фархади Хосейн Гуламахмед оглы, родившийся в 1980 году, был задержан по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков на территории села Гарадаглы в Физулинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.
Во время задержания у подозреваемого было обнаружено 35 килограммов марихуаны, содержащей психотропные вещества, а также метамфетамин и 360 таблеток метадона.
Фархади Хосейн сообщил, что доставил обнаруженные у него наркотики в приграничную зону Физулинского района, предварительно сговорившись с соотечественником по имени «Надир».
Отметим, что задержанный попытался провести наркотики с помощью специально разработанного для этой цели мотопараплана (летательный аппарат).
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц с предварительным сговором) и 234.4.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, совершенное группой лиц с предварительным сговором) Уголовного Кодекса Азербайджана.
В отношении задержанного была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.