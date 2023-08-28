Эльяс Шафиев, собкор 17:40

Как сообщалось ранее, бывшему президенту США и кандидату на переизбрание Дональду Трампу предъявлено четвертое обвинение. Экс-глава Белого дома был символически арестован, а затем освобожден под залог в 200 тысяч долларов, и будет пребывать на свободе до начала суда.

Сам Трамп отрицает все нападки, обвиняя прокуроров и судей в «политически мотивированных преследованиях», и заявляет, что будет переизбран вопреки этому. Однако среди оппонентов бывшего президента есть те, кто считает, что он сбежит из страны, если увидит, что угроза тюрьмы реальна. В качестве одного из потенциальных «убежищ» подсудимого президента называется Азербайджан. Интернет-издание 19fortyfive.com пишет, что Трамп надеется избежать такого варианта развития событий и действительно рассчитывает на переизбрание. Вероятность того, что он покинет страну, чтобы избежать ареста, очень мала. Тем не менее на прошлой неделе журналистка Хайди-Зигмунд Куда в журнале Byline Times заявила, что Трамп все-таки покинет страну. «С 2017 года я предсказывала, что Трамп, который для Путина является еще одним Януковичем, скорее всего, сбежит с 40 своими лучшими друзьями в Москву. Клиенты Пола Манафорта (бывшего главы предвыборного штаба Трампа – ред.) часто бегут от кровавых революций, которые они спровоцировали», – написала журналистка.

Бывший федеральный агент Мартин Шейл, в свою очередь, высказал предположение, что поскольку «в России недостаточно полей для гольфа, чтобы развлечь Дональда», бывший президент, скорее всего, захочет обосноваться на Ближнем Востоке. «Трамп владеет полем для гольфа в Дубае, который также является ведущим мировым центром по отмыванию денег, – сказал Шейл. – Таким образом, Трамп сможет перевезти свои деньги и свои клюшки для гольфа в безопасную гавань с теплой погодой. Кроме того, у ОАЭ, как известно, нет реально действующего договора об экстрадиции с США». Консервативная газета The New York Sun также высказывает ряд предположений касательно того, куда Трамп сможет сбежать, если его дела пойдут под откос.