Британия просит Китай прекратить войну

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал Китай помочь положить конец войне России в Украине. Британский дипломат сейчас находится с визитом в Пекине, цель которого - восстановление связей между странами, пишет Bloomberg.

Комментируя информацию о том, что Путин принял приглашение Китая посетить страну, что станет первой зарубежной поездкой кремлевского диктатора после предъявления ему обвинений в военных преступлениях, Клеверли призвал китайских чиновников придерживаться своих прошлых обещаний по защите территориальной целостности Украины.

"Мой визит сюда посвящен двусторонним отношениям между Великобританией и Китаем. Я уже говорил, что жестокое вторжение России в Украину не может быть оправдано в Москве или где-либо еще", - сказал британский министр.