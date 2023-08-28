Гурбан Гурбанов об ответном матче с «Олимпией»: «2:0 в первой игре не должны нас обманывать»

«Это наша последняя игра перед групповым этапом, - говорит Гурбанов. - Несмотря на то, что мы выиграли в первой игре, должны очень серьезно отнестись к ответной встрече. У соперника свой стиль игры. Против них нельзя расслабляться. Посмотрели последнюю игру «Олимпии» в чемпионате. Несмотря на поражение, у нашего соперника было больше шансов победить.

Постараемся завтра показать хорошую игру и добиться хорошего результата. Я верю в свою команду.

Пусть счет игры в Словении нас не обманывает. У «Олимпии» большой потенциал. Они пойдут вперед. Но мы не должны играть на удержание счета. Должны быть более активными. Словенцы могут и умеют забивать. Наши футболисты прекрасно понимают, что легко не будет. Мы проанализировали первую игру. Ребята увидели, что соперник непрост.

Мы продолжаем быть активными на трансферном рынке. Постараемся усилиться до закрытия трансферного окна».