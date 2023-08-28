«Эхо Кавказа» передает, что исполнительный секретарь партии Мамуки Мдинарадзе заявил о европейском турне Зурабишвили, которое правительство Грузии не одобрило.

Ранее в администрации грузинского президента заявили, что Зурабишвили 31 августа проведет в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС», – говорилось в сообщении.

В администрации правительства Грузии после этого заявили, что не одобрили поездку президента в Германию, а также письменно отказали ей в посещении с рабочими визитами Украины (22-24 августа), Швейцарии (16 сентября), Польши (2-3 октября), Бельгии (4-6 октября), Дании (31 октября-2 ноября) и ОАЭ (1-2 декабря).

Кроме того, президенту Грузии отказали в осуществлении официальных визитов в Болгарию (27-29 сентября), Чехию (10-12 декабря) и Израиль (18-20 декабря). О причинах решения в заявлении правительства не говорится.

Мамука Мдинарадзе при этом сказал, что последнее выступление президента Грузии с трибуны парламента было направлено против евроинтеграции страны.

Зарубежные поездки Зурабишвили ранее становились причиной противостояния администрации президента и правительства, напоминает «Эхо Кавказа». Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе говорил, что президенту могут запретить поездки в Европу.

Согласно Конституции Грузии, президент страны осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях с согласия правительства.