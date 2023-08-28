Кадырова «развеселили» слухи о своей скорой гибели

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал инфобросами публикации в зарубежных СМИ, пророчащие его скорую гибель. В своем Telegram-канале он отметил, эти публикации призваны посеять рознь внутри России, и к ним всегда относится с «пренебрежительным снисхождением».

«Сегодня меня развеселили размышления обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях, которые пророчат мне скорую гибель. Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного главнокомандующего России и не принадлежу сам себе», — заявил Кадыров.

Он также заявил, что готов выполнить любой приказ президента РФ Владимира Путина, даже если его итогом станет смерть.

По словам Кадырова, он может «скоропостижно скончаться», если узнает, что есть кто-то «преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати говоря, я обязан жизнью».

«…Им придется смириться с тем, что команда первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - это команда верных пехотинцев, для которых смерть не страшна», - завершил глава Чечни.

Кадыров ранее говорил, что обязан Путину жизнью. Так, в 2016 году в интервью ТАСС он заявил, что бесконечно предан президенту России, но не только по службе, а лично. «Я ему жизнью обязан. ...Я знаю, какой Владимир Владимирович человек, что он сделал для моего народа и для меня лично», — сказал он.