Украинские военные опровергают заявления Москвы

Украинское командование Сил специальных операций опровергает заявление Минобороны РФ об уничтожении четырех украинских катеров возле острова Змеиный. Об этом пресс-служба командования сообщила в Facebook.

В посте высмеивается стиль сообщения российского ведомства, при этом своей версии событий командование не приводит. Также оно призывает не доверять непроверенным источникам.

Ранее в среду, 30 августа, Минобороны РФ заявило об уничтожении четырех катеров ВСУ возле Змеиного. Позже в ведомстве сообщили, что уничтожили авиацией еще один катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный.