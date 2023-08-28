Соловьев в гневе: Россия не может справиться с беспилотниками, как с F-16 справляться будет?

Российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев в своей программе «Полный контакт» с возмущением отреагировал на ночную атаку дронов на регионы России.

«Что происходит? Мы не знаем, откуда вылетают беспилотники? Что происходит? Мы не понимаем, где идет производство или доставка и накопление, места запусков?»,— задается вопросами Соловьев.

Далее он заявил, что если Россия не может «справиться» с беспилотниками, «как мы будем с F-16 справляться?».

«Мы не понимаем, что их наводит обслуживающая и принадлежащая странам НАТО аэрокосмическая группировка? Мы боимся ее уничтожить? А они не боятся. Они не боятся бить по нам. Не боятся», — заявил Соловьев.

Пропагандист также в приступе истерики призвал «стереть Прибалтику с лица земли». По его мнению, Украина не смогла бы нанести удар по Пскову, так как расстояние более 600 км.