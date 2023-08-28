Незаконно возведенное кафе в центре Баку снесли видео
Незаконно возведенное кафе на площади Фонтанов снесли, сообщается в телеграм-каналах.
Напомним, незаконное строительство в центре Баку вызвало бюрю возмущения в соцсетях. После этого Главное управление архитектуры и градостроительства Баку при Госкомитете по градостроительству и архитектуре пресекло незаконные строительные работы на улице Нигяр Рафибейли. Ситуация была взята под контроль Главным управлением.
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