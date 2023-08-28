Жители села Айдынбулаг рассказали haqqin.az, что стихийные бедствия в их краях происходили несколько раз, но с такой ситуацией они сталкиваются впервые. «Сложно описать ситуацию словами, это нужно видеть своими глазами», - говорит один из местных жителей.

Основные районные дороги уже открыты, а вот сельские непроходимы из-за грязи, образовавшейся после наводнения.

Жители села Алияр рассказали, что наводнение вымыло из их домов все вещи, запасы на зиму, нет даже обуви.

Как сообщили haqqin.az в исполнительной власти города Шеки, с сегодняшнего утра комиссия занимается расследованием причиненного на территории ущерба.

«Мы не можем предоставить подробную информацию, поскольку ущерб не полностью определен», - заявили в госструктуре.

В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана подтвердили, что местные дороги серьезно пострадали. Сотрудники госструктуры продолжают работать на местах.

Несколько дней назад были затоплены села Гарамарьям, Быгыр, Ашагы Гарамарьям и Алпоут Гёйчайского района. В селе Гарамарьям под водой оказался участок, населенный вынужденными переселенцами.

Жители рассказали, что серьезно повреждены около 20 домов, ферм и частных автомобилей. Погибло более сотни кур, несколько голов крупного рогатого скота и лошадей.

«Зерно, продукты, даже посуда унесло наводнением. Мы буквально живем на улице, ночевать негде. Наши родственники не могут прийти на помощь, потому что дорога разбита. Даже врачам к нам не доехать», - разводят руками местные жители.