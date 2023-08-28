Американцы заморозили индийские миллионы

Индия обратилась к США с просьбой высвободить $26 млн, принадлежащих как минимум двум индийским алмазодобывающим компаниям, замороженным из-за их торговых связей с попавшей под санкции российской АЛРОСА, сообщает Reuters cо ссылкой на три осведомленных источника.

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило средства индийских компаний в начале этого года, уточнили собеседники агентства. По их словам, средства были заморожены, когда базирующиеся в ОАЭ подразделения индийских компаний попытались перевести их на покупку алмазного сырья.

Как отмечает Reuters, это первый случай, когда OFAC предприняло меры против индийского бизнеса с начала войны в Украине.

Индия — крупнейший в мире производитель бриллиантов: на долю страны приходится порядка 80% мирового производства бриллиантов в стоимостном выражении, а индийское происхождение имеют около 95% ограненных камней. Помимо добычи в собственной стране, индийские компании активно закупают сырье за рубежом, в том числе в России.

АЛРОСА, которая добывает в России более 90% алмазов, попала под американские санкции в начале марта 2022 года. Компании запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США. В апреле OFAC расширило санкции против компании: новые ограничения предусматривали блокировку активов.