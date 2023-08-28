Жуткое видео мощного взрыва в Киеве

В ночь на среду, 30 августа, россияне ударили по Украине ракетами и дронами. Видео прилета в Киеве опубликовало британское издание The Guardian.

Украинские СМИ ранее сообщали, что в Шевченковском районе Киева обломки сбитой ракеты упали на территорию одного из предприятий и в нежилые застройки, в Дарницком – на крышу магазина.

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 29 августа, сообщал, что в результате ракетной атаки России в Киеве погибли два человека, трое получили ранения и госпитализированы.