Круглосуточный режим работы: Шойгу поставил требование

The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ передает, что в среду, 30 августа, Шойгу посетил один из заводов концерна в Тульской области и «проверил ход выполнения государственного оборонного заказа».

Генеральный директор «Алмаз-Антея» Ян Новиков доложил Шойгу, что «потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы», а после увеличения рабочих смен «повысились» качество и скорость производства.

Шойгу показали цеха, где выпускаются радиолокационные системы, после чего министр провел совещание с участием руководства предприятия и высокопоставленных военных. Министр обороны РФ поставил задачу нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, а также потребовал организовать «круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7», говорится в релизе Минобороны.

«Алмаз-Антей» объединяет предприятия, выпускающие вооружения для ПВО и ПРО (противоракетной обороны). Концерн является разработчиком комплексов «Бук», С-300 «Фаворит», С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф». Радиолокационные системы также используются в ПВО, в том числе для обнаружения беспилотников.

The Moscow Times отмечает, что требование Шойгу прозвучало на следующий день после крупнейшего налета украинских дронов на территорию России. Накануне беспилотники атаковали Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Московскую области и ударили по аэродрому двойного назначение в Пскове, уничтожив как минимум четыре военно-транспортных самолета Ил-76.