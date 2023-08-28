Глава Генштаба: Военные реформы при участии Турции повысили боеспособность армии Азербайджана

Предприняты необходимые шаги по адаптации азербайджанской армии к модели Вооруженных сил Турции, сказал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, выступая на церемонии, посвященной 30 августа - Дню Победы Турции.

Керим Велиев отметил важность дальнейшего расширения дружественных связей между государствами.

Доведя до внимания, что были предприняты необходимые шаги по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции, генерал-полковник отметил, что сотрудничество между армиями Азербайджана и Турции укрепляет единство стран, служит сохранению стабильности в регионе и дальнейшему повышению благосостояния народов Азербайджана и Турции.

«Успешные военные реформы, проведенные в азербайджанской армии при непосредственном участии Вооруженных сил Турции, примененные новые технологии, а также различная военная техника, поступившая на вооружение, значительно улучшили оперативные возможности нашей армии и повысили ее боеспособность. Сотрудничество между армиями Азербайджана и Турции укрепляет наше единство, служит поддержанию стабильности в регионе и дальнейшему повышению благосостояния наших народов», - сказал начальник Генштаба.