Максима Галкина «запретили» в Казахстане

Российский артист Максим Галкин, в сентябре прошлого года внесенный в реестр «иностранных агентов России», на своей странице в Instagram рассказал об отмене своего концерта в Казахстане.

«Мы уже несколько месяцев — я и мои организаторы — бьемся за проведение моих концертов. Было все поначалу прекрасно, начали продаваться билеты. А потом пошло-поехало: какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет. На данный момент на уровне государства фактически негласный запрет на проведение моих концертов...», — заявил Галкин, пообещав «все равно когда-нибудь приехать в Казахстан, но, видимо, не в этот раз».

Шоу было намечено на 15 сентября.

Накануне стало известно, что в Таллине без объяснения причин отменили сентябрьский концерт юмориста.